فيديو | كلمات تاريخية .. مدرب النصر يكشف "لماذا كريستيانو رونالدو الأفضل في العالم"

حديث لويس كاسترو التاريخي عن كريستيانو رونالدو

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أعرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، عن إعجابه الكبير بمواطنه الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

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رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى نادي النصر في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"؛ ولمدة موسمين ونصف، مقابل راتب إجمالي يُقدر بـ500 مليون يورو.

كاسترو قال في تصريحات مع الحساب الرسمي للرابطة السعودية المحترفة، قبل مواجهة الهلال في الديربي، مساء اليوم الجمعة: "كريستيانو؟.. مثال حي للطموح والصرامة والانضباط".

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واعتبر المدير الفني لنادي النصر، أن العالمي محظوظ للغاية، بضمه مثل هذا اللاعب في صفوفه؛ حيث يملك عقلية، لا تتواجد في غيره من النجوم؛ كما أنه يريد دائمًا أن يكون الأفضل في العالم.

وأضاف: "الناس تعتقد أن الوصول للقمة (صدفة).. لا هذا ليس صحيح، يجب أن تستغل الفرص دائمًا، وهذا ما قام به كريستيانو رونالدو، من خلال انضباطه وعمله المتواصل، الذي جعله الأفضل".

وبكلمات تاريخية.. اختتم لويس كاسترو، حديثه عن مهاجم النصر؛ قائلًا: "الكثير من اللاعبين يريدون أن يكونوا مثل كريستيانو رونالدو.. لكن القليلون يريدون العمل مثله".

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