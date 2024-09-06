فيديو | "كلب" يثير الفزع والضحك في جولة إسبانيا للدراجات!

لقطة أثارت ضحك المتابعين وفزع المتسابقين

ظهر "كلب" في منتصف الطريق يوم الجمعة، خلال المرحلة التاسعة عشرة من جولة إسبانيا للدراجات، وكاد أن يتسبب في سقوط مروع. لكن الدراجين تمكنوا من تجنب ذلك الأمر.

وأثناء مرور المتسابقين ببلدة هارو الصغيرة، بعد حوالي ثلاثين كيلومتراً من البداية، ظهر كلب في منتصف الطريق.

ولحسن الحظ، وبأعجوبة، فإن الكلب نفسه نجح في مراوغة كل الدراجات السريعة التي أتت في طريقه، وهذا لم يتسبب في أي سقوط.

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كما أظهر المتسابقون مهارة شديدة في تجنبه ولكن بعد بضع ثوانٍ من الارتباك الشديد، تمكن أحد المتفرجين أو لعله مالكه من إبعاد الكلب، وسط حرص المتفرجين على تصوير اللقطة.

ودائمًا ما تكون سباقات الدراجات في الشوارع من هذا النوع محاطة بتحذيرات من المنظمين حول نقطة إبقاء الكلاب تحت سيطرة مالكيها.