فيديو | كسر الإشارة .. ميسي ينجو من حادث مميت بأعجوبة!

مغامرات أمريكية للأرجنتيني في أيامه الأولى هناك!

كشف مقطع فيديو عن نجاة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من حادث سيارة مساء الجمعة بعد قيامه بكسر الإشارة الحمراء.

وبدأ "البرغوث" في لفت الانتباه بحياته الجديدة في الولايات المتحدة عقب انتقاله هو وأسرته إلى ميامي بالأيام الماضية وتمتعه بحياة هادئة بعيداً عن صخب أوروبا والجماهير هناك. اقرأ المزيد هنا.

ونقلت "TYC" الأرجنتينية مشاهد لسيارة ميسي تصاحبها مجموعة من سيارات الشرطة وهي تعبر تقاطع مزدحم بالسيارات، ولكن لم تتوقف عند الإشارة.

ورغم كون الإشارة حمراء، قامت سيارة ميسي بعبور التقاطع ولحقت بها سيارات الشرطة، ولحسن الحظ توقفت السيارات القادمة من الاتجاه المعاكس دون أي تصادم أو حوادث، وسط دهشة وضحك المتواجدين في ستوديو "TYC" للتعليق على اللقطة.

وأوضحت التقارير أن ليس واضحاً إذا كان ميسي هو من كان يقود السيارة بنفسه أم أحد مرافقيه، ولكن الأكيد هو وجوده في السيارة وقت وقوع الواقعة.