فيديو | كريستيانو رونالدو يُحرج إداري الخليج بتصرف غريب بعد فوز النصر!

شاهد كيف أحرج رونالدو الإداري في نادي الخليج

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أحرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، أحد الإداريين في نادي الخليج، عقب المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت.

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وحقق النصر الفوز على الخليج بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 29 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وبعد انتهاء المباراة وأثناء توجه رونالدو لمصافحة لاعبي الخليج، توجه أحد الإداريين في نادي الخليج إلى كريستيانو وهو يمسك بهاتفه ويحاول التقاط صورة تذكارية معه، ولكن النجم البرتغالي تجاهله.

وظهر رونالدو عقب انتهاء المباراة، وأثناء خروجه من ملعب المباراة، كان ينتظره أحد نجوم نادي الخليج، للحصول على قميصه، وبالفعل قام النجم البرتغالي بخلع قميصه ومنه للاعب الخلجاوي.

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ومن المقرر أن يتجدد اللقاء بين النصر والخليج مساء يوم الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الأول بارك العاصمة السعودية الرياض.

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