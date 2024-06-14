فيديو | "كريستيانو رونالدو ينشر الفوضى في ألمانيا" .. اقتحام ملعب التدريبات وتصرف مفاجئ من حارس البرتغال

ماذا حدث في تدريبات منتخب البرتغال؟..

خاض منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، أولى حصصه التدريبية في ألمانيا، مساء اليوم الجمعة.

رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، يستعد للمشاركة في آخر بطولة كأس أمم أوروبا "اليورو"، في النسخة التي تستضيفها ألمانيا على أراضيها، في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024.

وفتح المنتخب البرتغالي الذي يتواجد في المجموعة السادسة بالبطولة الأوروبية، الحصة التدريبية مساء اليوم الجمعة، أمام الجماهير؛ لمشاهدة "الرقصة الأخيرة" لرونالدو.

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لكن.. يبدو أن هذا القرار تسبب في فوضى كبيرة؛ حيث حضرت أعداد هائلة إلى الحصة التدريبية، وقام بعضهم باقتحام أرضية الملعب بالفعل.

في البداية اقتحم أحد الشباب، ملعب تدريبات البرتغال في ألمانيا، ونجح في تجاوز الحراس، وقام باحتضان الأسطورة رونالدو.

وبعدها مباشرة، اقتحمت أعداد كبيرة الملعب، وسط محاولات من الأمن لإعادة الانضباط؛ في الوقت الذي ظهر فيه خوسيه سا، حارس مرمى منتخب البرتغال، وهو يشارك "القوات"، جهود التصدي للجماهير، ومنع وصولهم إلى رونالدو بالذات.

جدير بالذكر أن مجموعة البرتغال في كأس أمم أوروبا "يورو 2024"؛ تضم كذلك منتخبات تركيا وجمهورية التشيك وجورجيا.