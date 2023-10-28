فيديو | كريستيانو رونالدو يتصدرهم .. نجوم كرة القدم يحضرون نزال تايسون فيوري وفرانسيس نجانو

نجوم السعودية والعالم يحضرون نزال أشرس رجل في العالم بافتتاح موسم الرياض 2023

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يتحضر الجميع لمشاهدة النزال التاريخي الذي سيجمع بين تايسون فيوري وفرانسيس نجانو، لتحديد أشرس رجل في العالم، حيث تواجد كوكبة من أهم نجوم كرة القدم في ملعب "كينجدوم أرينا"، لحضور افتتاح موسم الرياض 2023.

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ويقام حفل افتتاح موسم الرياض بالنزال التاريخي بين تايسون فيوري وفرانسيس نجانو اليوم السبت.

وحرص عدد من نجوم كرة القدم على التواجد، على رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر وزوجته جورجينا رودريجيز، كما تواجد عدد من نجوم كرة القدم السعودية مثل علي البليهي وأوتافيو وأليكس تيليس وغيرهم.

كما تواجد أيضًا في ملعب كينجدوم أرينا، عدد من أساطير كرة القدم العالمية، أبرزهم البرازيلي رونالدو نازاريو، والبرتغالي لويس فيجو، بالإضافة إلى الإنجليزي ريو فيرديناند.

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وتوجه رونالدو إلى ملعب كينجدوم أرينا، بعدما قاد فريقه النصر للفوز على الفيحاء، بالجولة الحادية عشر ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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