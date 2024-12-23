فيديو | "من قال إن ميسي أفضل مني؟!" .. كريستيانو رونالدو يرد على استفزازات مستر بيست

رونالدو دائمًا ما يؤكد أنه أفضل من الجميع..

رد الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على "استفزازات" صانع المحتوى الشهير مستر بيست؛ بسبب غريمة التاريخي ليونيل ميسي.

المنافسة بين رونالدو وميسي استمرت لأكثر من 15 سنة، في الملاعب الأوروبية؛ قبل أن يذهب الأول إلى النصر في يناير 2023، ويعقبه انتقال الأسطورة الأرجنتينية للولايات المتحدة الأمريكية من بوابة نادي إنتر ميامي، في صيف نفس العام.

وظهر رونالدو عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، مع مستر بيست وعدد من الأشخاص الآخرين؛ وذلك في تحدٍ خاص لتسديد الكرات نحو المرمى؛ حيث كان الجميع يرتدي قميص نادي النصر.

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وقام مستر بيست بـ"استفزاز" الأسطورة البرتغالية، عند استعداد الأخير لتسديد إحدى الكرات، بهدف بث الحماس فيه من الأساس؛ حيث قال له: "صديقي نولان يعتقد أن ميسي أفضل منك.. سدد عليه"؛ في إشارة إلى أحد الأشخاص، الذي كان يتواجد معهما.

رونالدو رد على "استفزازات" صانع المحتوى الشهير، والتي جاءت في إطار من الفكاهة والمرح؛ قائلًا وهو يضحك بشدة: "من قال إن ميسي أفضل مني؟!".

جدير بالذكر أن رونالدو يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع مستر بيست؛ حيث ظهر الثنائي في عدة حلقات، عبر قناة الأسطورة البرتغالية بموقع "يوتيوب"، في حوار شيق تناول مواضيع مختلفة، داخل الملعب وخارجه.