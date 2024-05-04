فيديو | كريستيانو رونالدو "الصغير" يفاجئ جماهير النصر بسيارته المتواضعة!

"جونيور" يحظى بشعبية هائلة في السعودية

يحظى الفتى البرتغالي كريستيانو جونيور، نجل النجم كريستيانو رونالدو، قائد النصر، بشعبية كبيرة داخل المملكة العربية السعودية، حيث يخطف الأنظار في كل مكان يتواجد فيه.

وانتشرت عدة مقاطع للفتى البرتغالي مع الجماهير التي تحاول دائما التقرب منه والتقاط الصور التذكارية معه، وخصوصًا جماهير النصر نظرًا لحبهم الشديد لوالده الذي يمثل أسطورة الفريق.

وتداولت الحسابات الجماهيرية لنادي النصر مقطع فيديو لكريستيانو الصغير وهو في لقاء مع مجموعة من جماهير الفريق التي استوقفته في أحد شوارع مدينة الرياض من أجل التقاط صورة معه.

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لكن المثير للضحك في المقطع هو تعجب الجماهير من أن نجل النجم الأسطوري رونالدو والذي يعد أحد أغنى الرياضيين في العالم، كان يتحرك بسيارة "أكسنت" والتي في نظرهم لا تتناسب مع القدرات المادية لوالده، الذي يمتلك أسطولًا من السيارات الفارهة.

يذكر أن النصر كان قد وقع مع كريستيانو جونيور، مطلع الموسم مع قيده في كشوفات فريقي تحت 13 و15 عامًا.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو "38 سنة"، انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في يناير 2023؛ ولمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو.