فيديو | كريستيانو رونالدو الإنسان يحقق حلم "طفل إيران الباكي" .. مشهد رائع

كرة القدم ليست مجرد لعبة.. هي أكبر من ذلك بكثير

قدّم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، لمحة إنسانية جديدة؛ على هامش استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي؛ لمواجهة برسبوليس.

النصر يحل ضيفًا على برسبوليس، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ونشر النصر، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، يظهر استقبال كريستيانو، داخل غرفته في فندق إقامة النصر في طهران، لأحد الأطفال الإيرانيين.

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هذا الطفل، ظهر في وقتٍ سابق، وهو يبكي بشدة؛ بسبب عدم قدرته على رؤية الأسطورة البرتغالية، أثناء دخوله مع بعثة الفريق النصراوي، إلى الفندق.

وحرص رونالدو بعد استقباله الطفل في غرفته، على التقاط الصور معه، بالإضافة إلى إهدائه قميص النصر، والتوقيع عليه.

ومن ناحيته.. قام الطفل الإيراني الصغير، بتقليد احتفال كريستيانو رونالدو الشهير "Siuuu"، وسط ضحكات من الأسطورة البرتغالية والحاضرين.

جدير بالذكر أن النصر، يتواجد في المجموعة الخامسة بمسابقة دوري أبطال آسيا، إلى جانب برسبوليس والدحيل القطري واستقلال دوشنبه الطاجكستاني.