فيديو | "إنهم يلومونني".. اتهام غريب يصيب جوارديولا بالذهول!

ماذا قال بيب؟

أصيب بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بالذهول بعد أن اتهمه أحد المشجعين بجعل كرة القدم مملة.

وخلال جولة مانشستر سيتي التحضيرية للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية، سأل أحد المشجعين جوارديولا عن رأيه فيما إذا كان قد جعل كرة القدم مملة!

وحسب مقطع الفيديو، بدا بيب متفاجئًا، قبل أن يوضح: "كرة القدم ليست مجرد تمرير، تمرير، تمرير"، فرد عليه المشجع: "ماذا بشأن لاعبي الأجنحة المميزة، يقول لي الناس إنك وراء "نظرية التمرير والتمرير والتمرير"، إنهم يلومونك!".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فرد مدرب السيتي: "إنهم يلومونني (على جعل كرة القدم مملة)؟ هذا جيد، وجه إليّ اللوم، لا مشكلة".

ويواصل مانشستر سيتي استعداداته للموسم المقبل، بمباراة ودية ضد ميلان في الجولة التحضيرية، علمًا بأنه سينافس على 6 بطولات على مدار الأشهر الـ12 المقبلة.