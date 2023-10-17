فيديو | كأنه فاز بكأس العالم .. رد فعل جنوني من مبابي على هدف في التدريبات!

النجم الفرنسي يثير الجدل!

أثار الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تواجده في معسكر منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

جاء هذا عقب أن قام اللاعب الذي ارتبط كثيرًا بريال مدريد بتسجيل هدفًا رائعًا بمقصية مذهلة خلال تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة اسكتلندا الودية.

وبمجرد أن سجل مبابي الهدف، قام بالركض بشكل جنوني والاحتفال كأنه قام بالفوز بكأس العالم أو دوري أبطال أوروبا، واستمر في الركض حتى غادر الملعب تمامًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فرنسا تلعب ودية أمام اسكتلندا في مساء الثلاثاء، لختام معسكرها الخاص بتوقف أكتوبر الدولي، قبل أن تعود لتلعب أمام جبل طارق واليونان في نوفمبر.

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جدير بالذكر أن مبابي سيعود لباريس سان جيرمان بعد المباراة بشكل مباشر ليخوض مواجهتين صعبتين الأسبوع القادم أمام ستراسبورج وميلان.