فيديو | كأس خمر وأقدام حافية.. الأسطورة أدريانو في حالة مزرية بشوارع البرازيل!

ليت الزمان يعود يومًا!

ظهر النجم البرازيلي أدريانو في حالة مزرية تمامًا بشوارع الحي الذي يقطن فيه بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، إذ بدا في حالة سكر تامة وتم التقاط الفيديوهات له في هذه الحالة.

وبدت ضحكات أدريانو خلال الفيديو غير واعية تمامًا، ولم يكن يرتدي أي نعال في قدميه، إضافة إلى ظهور كوب من الخمر في يده وهو في تلك الحالة بالصباح الباكر.

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وتم تداول الفيديوهات على نطاق واسع، والكل كان يتذكر المستوى الذي قدمه البرازيلي أدريانو مع إنتر ومنتخب البرازيل خلال مطلع الألفية الجديدة، وقارنوه بوضعه الحالي.

وعلى الرغم من اعتزال أدريانو كرة القدم الاحترافية لعدة سنوات، إلا أن المشجعين انتظروا منذ فترة طويلة وداعًا رسميًا لائقًا بموهبته.

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كان آخر ظهور احترافي لأدريانو في عام 2016 عندما لعب مباراتين لفريق ميامي يونايتد في دوري الدرجة الرابعة الأمريكي عن عمر يناهز 33 عامًا، ومنذ ذلك الحين، شارك أدريانو في العديد من المباريات الخيرية.