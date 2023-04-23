فيديو | كارثة أخلاقية في برشلونة .. أهكذا يتم تأهيل الناشئين؟!

انتقادات حادة للنادي الكتالوني بسبب مباراة للشباب!

تسبب مقطع فيديو منتشر لنجوم الشباب في صفوف برشلونة في الكثير من الانتقادات للنادي الكتالوني خلال مواجهة أمام فريق كريستال بالاس الإنجليزي.

كان النادي الكتالوني متقدمًا في النتيجة بهدفين نظيفين في الشوط الأول من مواجهته أمام كريستال بالاس في بطولة "ميك فوتبول" الدولية التي تقام تحت رعاية الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ووقع أحد نجوم الفريق على الأرض ويتم إيقاف اللعب ويدخل الجهاز الطبي من أجل فحص اللاعب الشاب الذي يقوم يتجمع فريقه حوله قبل أن يتجه نجوم كريستال بالاس لتناول المياه والمشروبات على دكة فريقهم.

في لحظة سريعة يتقدم حارس مرمى برشلونة بعد أن شاهد نجوم كريستال بالاس خارج الملعب ويطالب بلعب الكرة سريعًا وإخراج اللاعب المصاب، وبالفعل يستأنف الفريق اللعب ويسمح الحكم بذلك، ليسجل النادي الكتالوني هدفًا سهلًا عن طريق شاين كلويفرت نجل النجم الهولندي الشهير.

جدير بالذكر أن برشلونة توج بطلًا للبطولة في النهاية بعد الفوز برباعية نظيفة على إسبانيول في النهائي، لكن الفريق تلقى الكثير من الانتقادات على الهدف المثير للجدل الذي تم تسجيله في لحظة غياب المنافس.