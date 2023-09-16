فيديو | "كاد يقتلع رأسه".. رونالدو يضرب الكرة في وجه مصور لقاء النصر والرائد!

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تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، مع فريقه في مباراته أمام الرائد، بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ولكن كاد أن يتسبب في إصابة بالغة لأحد المصورين.

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ونجح رونالدو في تسجيل هدف في انتصار النصر على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت.

وأثناء تنفيذ رونالدو لركلة حرة مباشرة حصل عليها النصر، سدد الكرة بقوة لتصطدم برأس أحد المصورين بطريقة غير مقصودة، كادت أن تتسبب له في إصابة بالغة.

المصور استكمل عمله بشكل طبيعي بعدها دون حدوث أي أزمة، ولكن ظهر في الفيديو وكأن الكرة كانت قوية لدرجة أنها تسببت في عدم توازنه بعد أن وقف على قدميه.

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ويتصدر رونالدو قائمة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 أهداف، بفارق هدف واحد عن سالم الدوسري وساديو ماني أقرب ملاحقيه.

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