"ما هي أحلامكم؟"

تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وهو يوبخ بعض مشجعي مانشستر سيتي الشباب.

وجرى تصوير المدرب الإسباني في موقف سيارات قريب من مبنى شقته، أثناء طلب بعض المشجعين الحصول على توقيعات، ما منعه من الوصول إلى سيارته للذهاب إلى التدريب.

ولاحظ بيب أن هؤلاء الشباب (الذين يطلبون توقيعه) يحصلون على التوقيعات باستمرار، من أجل بيع القمصان بأسعار مرتفعة.

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وقال المدرب الإسباني في حديثه: "‏لقد حفظت وجه كل واحد منكم، ولن أوقع لكم مرة أخرى بعد اليوم".

وأضاف: "هل هذا هو طموحكم في الحياة وهذه هي أحلامكم؟ هل تريدون قضاء باقي حياتكم وأنتم تفعلون هذا الأمر؟".

وختم: "اذهبوا إلى المدرسة وطوروا حياتكم وتحسنوا. ما هي أحلامكم؟ أخبروني؟ ما هي أحلامكم؟".

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة برينتفورد في مباراة صعبة خارج الديار، مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية مؤخرًا، بعد سلسلة طويلة من النتائج السيئة.