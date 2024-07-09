فيديو | "قلل من كريم بنزيما وأشاد بنيمار" .. فيرمينو يقارن بين نفسه ونجوم العالم

اختيارات روبرتو فيرمينو لـ"الأفضل"..

كشف النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، عن رأيه في "المقارنة" بينه وعدد من نجوم كرة القدم حول العالم.

فيرمينو يلعب في صفوف النادي الأهلي منذ عام 2023، عندما انضم إليه قادمًا من العملاق الإنجليزي ليفربول؛ إلا أن العديد من التقارير المحلية والعالمية تؤكد على رغبة الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول، لـ"الاستغناء" عنه في الصيف الحالي.

وفي هذا السياق.. اعتبر فيرمينو في مقطع فيديو منتشر مساء اليوم الثلاثاء، أنه أفضل من المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي.

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وخلال الفيديو؛ ظهر النجم البرازيلي وهو يفضل نفسه على عددٍ كبير من النجوم العالميين، بخلاف بنزيما؛ وعلى رأسهم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

لكن.. روبرتو فيرمينو اعتبر أيضًا أن هُناك بعض اللاعبين "أفضل منه"؛ حيث أشاد بالساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الهلال السعودي، بالإضافة إلى مواطنه جابرييل جيسوس، مهاجم آرسنال الإنجليزي.

جدير بالذكر أن الناقد الرياضي ماجد فهمي، زعم أن كريم بنزيما عُرض على الأهلي، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2024"؛ إلا أن يايسله رفضه، مفضلًا فيرمينو عليه؛ وهو الأمر الذي لم يؤكده أو ينفيه رئيس النادي خالد العيسى.