فيديو | قللوا منه قبل المونديال .. مانشستر سيتي يستقبل ألفاريز استقبال الأبطال

عودة بطل العالم إلى مانشستر سيتي.

استقبل لاعبي مانشستر سيتي زميلهم جوليان ألفاريز بعد تحقيقه لقب كأس العالم 2022 رفقة الأرجنتين، بعدما قللوا من حظوظ بلاده في تحقيق اللقب.

وعلى عكس توقعات لاعبي السيتي، حقق منتخب الأرجنتين بطولة كأس العالم، بينما لم تكن مرشحة من قبلهم.

الأرجنتين توجوا بكأس العالم 2022 بقطر على حساب فرنسا بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 3/3، واتجاهها إلى ركلات الترجيح التي حسمتها بلاد الفضة بنتيجة (4/2).

وقال ألفاريز في تصريحات سابقة لموقع "فيفا": "في أحد الأيام الأولى التي ذهبت فيها إلى مانشستر، كان هناك حديث بين رودري وبيب جوارديولا والعديد من اللاعبين عن كأس العالم والمرشحين المحتملين، تحدثوا عن البرتغال والفرق الأوروبية الأخرى والبرازيل".

وأضاف: "لأنني وصلت للتو لم أقل شيئًا - لم أتحدث كثيرًا - لكن بيب أوضح لي أن الأرجنتين لديها فريق جيد".