فيديو | من قلب إسلام آباد .. رسالة الجماهير إلى كريستيانو رونالدو في مباراة السعودية وباكستان

ماذا فعلت الجماهير في مباراة باكستان والسعودية؟

وجهت الجماهير التي حضرت مباراة باكستان والسعودية، في إسلام آباد، رسالة غير مباشرة، إلى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

منتخب السعودية الأول لكرة القدم فاز (3-0)، على مستضيفه باكستان، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية، للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة.. عزز الأخضر السعودي، صدارته للمجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة؛ ليحجز مقعده بشكل رسمي، في المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

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وخلال المباراة بين باكستان والسعودية، وتحديدًا في دقيقتها الأخيرة، قامت الجماهير الحاضرة في المدرجات، بترديد اسم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو كثيرًا؛ في رسالة لتأكيد حبهم الكبير له.

انتقال رونالدو إلى النصر، في الميركاتو الشتوي "يناير 2023"؛ ساهم في تحويل أنظار العالم أجمع، إلى المملكة العربية السعودية، ودوري روشن للمحترفين تحديدًا.