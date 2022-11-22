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فيديو | قصة غانم المفتاح الذي وُلد بنصف جسد وبات مصدراً عالمياً للإلهام

علي رفعت
1:35 م غرينتش+2 22‏/11‏/2022
Qatar opening ceremony 2022 Morgan Freeman
يعاني من اضطراب خلقي نادر!

إفتُتحت منافسات كأس العالم قطر 2022 باحتفال مهيب تحدث عنه العالم بأسره لما تضمنه من رسائل إنسانية كبيرة لتنفيذه بإتقان وعلى أعلى المستويات.

لكن نجم حفل الافتتاح بدون منازع لم يكن لا الممثل الكبير مورجان فريمان بكل تاريخه وإرثه الفني ولا مغني فرقة BTS جانج كوك برغم القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها حول العالم، بل النجم الحقيقي كان الشاب القطري غانم المفتاح الذي قدّم نموذجاً يُدرّس عن الإرادة الصلبة وساهم في إرسال رسالة للعالم بأسره عن الإرادة وكيفية إعطاء ال قمّة الضعف قوة عُظمى. 

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