فيديو: قصة صادمة.. النجم الوحيد الذي ستتقبل تفضيله للمال على مسيرته!

نجم قصتنا اليوم هو لاعب كرة قدم شهير ومعشوق من قبل الملايين، ولعب في أكبر أندية العالم وتألق في أعتى الدوريات وسجل العديد من الأهداف.

ولكنه قرر ولسبب صادم وبطولي لأبعد حد الإجهاز على مسيرته في الملاعب، سبب بقي سرًا لسنوات حتى قرر أن يُفصح عنه بنفسه الآن وعلى لسانه شخصيًا.

معلومة لم تكن تعرفها عن واحد ربما من نجومك المفضلين في تاريخ مشاهدتك لكرة القدم.

هذا اللاعب هو كارلوس تيفيز وقصته الصادمة سوف تصيبك بالدهشة والتعجب، ولأول مرة ستعرف لماذا قرر النجم الأرجنتيني المُلقب بالآباتشي الابتعاد بمسيرته عن أندية الصفوة في أوروبا لصالح الدوري الصيني الذي أبعده عن كل الأضواء ولكن منحه ميزة لم يكن يحلم بها.

لماذا خان جماهير مانشستر يونايتد ومدربه السير أليكس فيرجسون، واختار التنعم بأموال الغريم مانشستر سيتي حتى لو على حساب احتقاره من قبل الملايين حول العالم.

حقيقة ما حدث لنجم هجوم يوفنتوس والمنتخب الأرجنتيني السابق سوف تصدمك وتجعلك تنحني له احترامًا، ولأول مرة ربما ستتقبل فكرة تفضيل لاعب كرة قدم للمال على حساب مسيرته الكروية.