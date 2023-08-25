فيديو | قرار مفاجئ يا رونالدو .. النصر قد يطرد صفقته الجديدة قبل إغلاق الميركاتو!

مفاجأة في ميركاتو نادي النصر

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. قد يستغنى نادي النصر السعودي، عن أحد نجومه الجدد؛ وذلك قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الحالية.

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النصر تعاقد في الصيف الحالي - حتى الآن -، مع 6 صفقات عالمية؛ هم قلب الدفاع الإسباني إيمريك لابورت، والظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس، وثنائي خط الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيفواري سيكو فوفانا، بالإضافة إلى صانع الألعاب البرتغالي أوتافيو مونتيرو، والجناح السنغالي ساديو ماني.

وكشف مراسل شبكة قنوات "SSC الرياضية"، عن إمكانية رحيل تيليس، عن قلعة العالمي، في الصيف الحالي؛ وذلك بعد شهر واحد فقط، من ضمه إلى الفريق الأول.

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وأكد المراسل الرياضي، على أن هناك العديد من اللاعبين في نادي النصر، الذين لا يزال مستقبلهم معلقًا، ما بين البقاء أو الرحيل؛ على رأسهم الظهير الأيسر البرازيلي.

وأشار إلى أن تيليس، الذي يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، يُعاني حاليًا من الإصابة.

جدير بالذكر أن أليكس تيليس البالغ من العمر 27 سنة، انضم إلى الفريق الأصفر في الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضي، قادمًا من صفوف العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد.

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