فيديو | قدم تضحية كبيرة .. وعد من ياسين بونو إلى الهلال بعد الجائزة الإفريقية

كوليس مثيرة بعد تتويج ياسين بونو بجائزة أفضل حارس في إفريقيا

أعرب المغربي ياسين بونو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن فخره الكبير بـ"التتويج" بجائزة أفضل حارس في إفريقيا، لأول مرة في تاريخه.

بونو توّج أمس الإثنين، بجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا 2023؛ متفوقًا على الكاميروني أندري أونانا "مانشستر يونايتد الإنجليزي"، والمصري محمد الشناوي "الأهلي القاهري".

وقال بونو في تصريحات مع الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر منصة "إكس": "التفوق على حراس مرمى كبار في إفريقيا؛ هو فخر حقيقي بالنسبة لي".

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ووعد الحارس المغربي، بأن تكون هذه الجائزة "حافزًا له"؛ من أجل تطوير مستواه في الفترة القادمة، ومساعدة نادي الهلال والمنتخب الوطني، عند الحاجة إليه.

وقلل ياسين بونو، من غيابه عن حفل الاتحاد الإفريقي لـ"استلام" الجائزة، من أجل خوض مباراة الهلال أمام التعاون؛ قائلًا: "قمت بتعويض هذا بأفضل شكل ممكن.. تواجدت مع عائلتي وزملائي في الزعيم".

ومن ناحيته.. أجرى فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال "غير الربحية"، مكالمة مع بونو؛ حيث حرص على تهنئته بـ"الجائزة"، شاكرًا إياه تضحيته الكبيرة بعدم حضور الحفل؛ من أجل المشاركة في المباراة التي فاز فيها الهلال على التعاون (3-0)، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.