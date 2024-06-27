فيديو | قائد الأبطال .. القادسية يُعلن التعاقد مع ناتشو رسميًا

مدافع ريال مدريد وصل الملاعب السعودية

أعلن نادي القادسية السعودي رسميًا تعاقده مع ناتشو فيرنانديز مدافع ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

المدافع الإسباني انتهى عقده مع الريال وقد قرر عدم تجديده والانتقال إلى خطوة جديدة في مسيرته الكروية بعد ما يقرب الـ23 عامًا مع الفريق العاصمي.

ونشر النادي الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة إكس استعرض خلاله عدة لقطات للمدافع الإسباني مع ريال مدريد وكذلك لحظة توقيعه للنادي، وعنونه بـ "انتهى الانتظار .. قائد الأبطال في القادسية".

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ولم يُعلن القادسية تفاصيل التعاقد مع صاحب الـ34 عامًا لكن صحيفة الشرط الأوسط السعودية كانت قد أفادت أنه وقع على عقد يمتد لموسمين مقابل حصوله على 7 ملايين يورو سنويًا.

اللاعب المتواجد مع منتخب إسبانيا في يورو 2024 حاليًا تدرج في الفئات السنية للريال وصولًا للفريق الأول عام 2012، وقد حصل مع النادي على 26 بطولة آخرها دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

القادسية يستعد بقوة لمنافسات الموسم الجديد (2024-2025)، بإبرام عدد من الصفقات البارزة، بعد تعاقده مع الحارس البلجيكي كوين كاستيلز، والمهاجم المكسيكي خوليان كوينونيس، وثنائي الوسط، الأوروجوياني ناهيتان نانديز والسعودي حسين القحطاني.