فيديو | في غياب مبابي .. ممر شرفي مع عودة ميسي إلى تدريبات باريس

لاعبو وموظفو باريس سان جيرمان استقبلوا ليونيل ميسي بممر شرفي بعد تتويجه بكأس العالم 2022 مع الأرجنتين.

عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صباح الأربعاء، بعدما حصل على إجازة مستحقة بعدما قاد منتخب بلاده إلى تحقيق لقب بطولة كأس العالم 2022.

ومع وصول ميسي إلى مقر تدريبات باريس سان جيرمان، قابله موظفو ولاعبو نادي العاصمة الفرنسية بممر شرفي للترحيب به، وتقديم التهنئة له على تحقيق لقب المونديال.

كما قدمت إدارة النادي هدية تذكارية إلى ميسي تحمل اسمه، لتحيته على الفوز بكأس العالم للمرة الأولى في مسيرته.

لكن الملاحظ في ذلك الاحتفال الرائع بعودة ميسي إلى تدريبات باريس سان جيرمان، كان غياب زميله الفرنسي كيليان مبابي، حيث لم يظهر في مقطع الفيديو الذي نشره النادي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المتوقع أن يعود ميسي إلى المباريات مع باريس سان جيرمان في الثاني عشر من يناير الجاري، حين يواجه أنجيه في الدوري الفرنسي.