فيديو | في حضور روبرتو مانشيني .. تصرف مفاجئ من جماهير النصر تجاه نواف العقيدي

هذا ما فعلته جماهير النصر في حضور مانشيني لقاء الفريق أمام الفيحاء

حرص المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي، على الحضور في مباراة النصر ضد الفيحاء، ببطولة دوري أبطال آسيا، من أجل متابعة نجوم الفريقين، ولكن جماهير العالمي لم تجعل تلك الفرصة تمر مرور الكرام.

ويواجه النصر نظيره الفيحاء في ذهاب دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، على ملعب الملز بالعاصمة السعودية الرياض.

وانتشر مقطع فيديو لجماهير النصر عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، وهي تهتف قائلة: "ما علينا ما علينا .. نواف غالي علينا"، في إشارة لحارسهم نواف العقيدي الموقوف.

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جاءت تلك الهتافات، في وجود المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للأخضر السعودي، الذي تواجد في ملعب الملز.

وكانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين باتحاد الكرة السعودي، قد أعلنت مساء الإثنين الماضي، عن إيقاف العقيدي لمدة 5 أشهر بسبب الإساءة إلى الجهاز الإداري للمنتخب السعودي، ورفضه الاستمرار في معسكر الأخضر، قبل انطلاق كأس أمم آسيا 2023.