فيديو | في الظهور التلفزيوني الأول .. بيب جوارديولا يوجه نصيحة ثمينة إلى تيد لاسو!

جوارديولا ظهر لأول مرة في عمل تلفزيوني خلال أحداث مسلسل تيد لاسو..

ظهر الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإسباني بشكل خاطف في المسلسل الشهير "تيد لاسو"، المبني على قصة مدرب أمريكي يحمل الاسم نفسه، ضل طريقه بشكل مفاجئ إلى عالم كرة القدم.

ويلعب الممثل الكوميدي جيسون سوديكيس شخصية المدرب تيد لاسو، ويقود فريق نادي ريتشموند الخيالي في أحداث المسلسل.

جوارديولا ظهر في الحلقة الجديدة من أحداث المسلسل ليصافح لاسو على خط التماس، بعد فوز فريق ريتشموند على مانشستر سيتي في ملعب "الاتحاد".

وخلال الحوار الذي دار بين الثنائي أثناء المصافحة السريعة بعد المباراة، قال لاسو: "من الصعب التغلب عليك يا رجل".

ليرد الإسباني: "لا تقلق بشأن الانتصارات أو الهزائم، عليك فقط أن تساعد هؤلاء اللاعبين ليكونوا أفضل نسخ من أنفسهم داخل وخارج الملعب، في النهاية هذا هو أهم شيء".

ويأتي ظهور جوارديولا الخاطف في المسلسل الأمريكي الشهير وسط موسم ناجح لمانشستر سيتي، يطمح خلاله الفريق إلى تحقيق الثلاثية.

مانشستر سيتي توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة على التوالي، بينما يواجه مانشستر يونايتد في نهائي كأس إنجلترا في الثالث من يونيو المقبل، ثم بعد أسبوع يلعب أمام إنتر الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا.