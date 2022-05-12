فيديو | "فين مصر" .. معلمة كندية ترد على سخرية طلابها من توديع كأس العالم

معلمة كندية مقيمة في مصر ترد على سخرية طلابها من توديع منتخب بلادها لمنافسات كأس العالم 2022.

ردت معلمة كندية تعمل في مصر بطريقة ذكية للغاية من سخرية طلابها بعد توديع بلادها لمنافسات بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

منتخب كندا، الذي كان يلعب في المجموعة السادسة من كأس العالم 2022، التي ضمت كرواتيا وبلجيكا والمغرب، ودع المونديال من الدور الأول.

المنتخب الكندي تلقى ثلاث هزائم في مونديال قطر، ليتذيل ترتيب فرق المجموعة السادسة بدون رصيد، لكنه في المقابل سجل أول أهدافه في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

المعلمة الكندية المقيمة في مصر، وبعد سخرية طلابها من مشاركة كندا في كأس العالم، قررت الرد عليهم بالسخرية من عدم مشاركة منتخب مصر من الأساس في المونديال.

وانتشر مقطع فيديو للمعلمة الكندية تقول فيه: "جاءني الكثير من طلابي في الأسبوع الماضي، يسخرون مني قائلين إن المنتخب الكندي سيئ وخسر وغادر كأس العالم".

ردا على طلابها المصريين..

معلمة كندية تسخر من عدم وصول مصر إلى #مونديال_قطر



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وأضافت: "لكن ردي دائمًا كان، أين مصر؟ صحيح نسيت، مصر ليست في كأس العالم من الأساس".