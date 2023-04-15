فيديو | فيلم جديد أم دعابة؟ فلورنتينو بيريز قام بتشييد "الكولوسيوم" في مدريد!

مقطع فيديو أثار مواقع التواصل الاجتماعي

مقارنة غير مألوفة قامت بها قناة "ناشيونال جيوجرافيك" بين ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد بعد تجديده ومبنى الكولوسيوم في العاصمة الإيطالية روما.

ريال مدريد عمل خلال السنوات الماضية على تجديد ملعبه تحت قيادة رئيسه فلورنتينو بيريز، ليصبح في أفضل صورة ممكنة، ومن المقرر افتتاح الشكل الجديد للملعب في نهاية عام 2023.

ومن جانبها نشرت قناة ناشيونال جيوجرافيك مقطع فيديو مدته 9 ثوانٍ فقط وهو يضع سانتياجو برنابيو بجوار صرح الكولوسيوم جنبًا إلى جنب، وهي المقارنة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن التفاصيل لا تبدو واضحة حتى الآن، حول ما إذا كان سيكون هناك فيلم وثائقي كامل مخصص لهذه المقارنة، أم أنها مجرد دعابة للإعلان عن سلسلة خاصة بالقناة.

جدير بالذكر أن الكولوسيوم هو مدرج روماني عملاق يقع في وسط مدينة روما، ويرجع تاريخ تشييده إلى الإمبراطورية الرومانية في القرن الأول بين عامي 70 و72 بعد الميلاد.