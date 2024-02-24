حصد السير أليكس فيرجسون وشريكيه جيد ميسون وفريد دن لقب "كأس نيوم" اليوم السبت، بعدما احتل جواده "سبيرت دانسر" المركز الأول.

وخطف "سبيرت دانسر" المركز الأول بزمن 2:07.092 لينهي 2100 متر عشبي، أسرع من ملاحقيه "كيلر أبيليتي" الياباني بـ 2:07.281 والألماني "كاليف" بـ 2:07.380.

وحصل الفريق الفائز بـ"كأس نيوم" على جائزة مالية تبلغ 1.2 مليون دولار.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويبحث فيرجسون أسطورة مانشستر يونايتد التدريبية عن مواصلة أمجاده التي خلدها بكرة القدم في سباقات الخيول، بعدما توج مؤخرًا بكأس البحرين الدولية الأكبر في مسيرته مع الأحصنة.

وترجع علاقة السير بسباقات الخيول إلى منتصف التسعينيات، بنصيحة من زوجته الراحلة كاثي، التي طالبته بأن يخفف من التوتر الشديد بسبب كرة القدم، إذ اعتادا على الذهاب معًا إلى سباقات الخيول.