فيديو | فوضى ساخنة في اليونان.. أحداث مؤسفة في ديربي باوك وأيك اثينا!

مشاهد مؤسفة في الدوري اليوناني

دخل الأرجنتيني ماتياس ألميدا، مدرب أيك أثينا، في مشاجرة ساخنة بعد مباراة ديربي نارية ضد باوك، تحولت إلى مشاهد مؤسفة بعد صافرة النهاية.

وخسر فريق أيك أثينا 3-2 أمام منافسه في مباراة حاسمة ضمن سباق لقب الدوري الممتاز، وأشعلت النتيجة فتيل مشاجرة فوضوية بدأت باقتحام العديد من المشجعين لأرضية الميدان.

وأظهرت لقطات الكاميرا تجمع العديد من الأشخاص ورجال الأمن والإداريين حول ألميدا، الذي كان يجذب بعنف شخصًا ما من رقبته بقوة.

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وقد يؤدي هذا السلوك إلى تعرض ألميدا لإيقاف طويل الأمد، والأحداث برمتها ليست بغريبة على الكرة اليونانية في السنوات الأخيرة.

وقال ألميدا في تصريحات عقب المباراة: "أنا أحترم الكل هنا، لكن هناك تغييرًا ينبغي أن يحدث، لا يمكن أن يسمح لهذا العدد باقتحام ملعب كرة قدم".