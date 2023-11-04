النجم الأرجنتيني لم ينتبه لنفسه!

شهدت مواجهة مانشستر سيتي أمام نظيره بورنموث ضمن لقاءات الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي حادثة قد يراها البعض مضحكة.

جاء هذا عندما كان برناردو سيلفا يحتفل بتسجيل فريقه للهدف الثاني الذي أحرزه بنفسه، حيث انتبه البرتغالي لاحتفال زميله الأرجنتيني جوليان ألفاريز معه بسن ناقص من فمه.

فورًا قام سيلفا بتنبيه ألفاريز للوضع الذي يعاني منه دون انتباه وسط زخم الاحتفال بالهدف الثاني، ليجد الأرجنتيني نفسه في دهشة كبيرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مانشستر سيتي كان قد استقبل ضيف بورنموث بستة أهداف مقابل هدف وحيد، في مباراة شهدت تألقًا كبيرًا للبلجيكي جيريمي دوكو.

وتحتل كتيبة بيب جوارديولا صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت، لحين خوض توتنهام لمباراته ضد تشيلسي هذا الأسبوع.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

جدير بالذكر أن ألفاريز يقدم موسمًا طيبًا رفقة مانشستر سيتي حيث سجل أربعة أهداف وصنع مثلهم في الدوري الإنجليزي حتى الآن.