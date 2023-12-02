فيديو | فضيحة على الهواء .. قرعة يورو 2024 بأصوات جنسية وجمهور يكتم الضحكات!

موقف غريب للغاية!

شهدت مراسم قرعة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 التي أقيمت اليوم في مدينة هامبورج الألمانية فضيحة من نوع خاص.

حيث ظهرت أصوات جنسية خلال سحب فرق التصنيف الثالث والرابع، وتوقفت القرعة لبعض اللحظات قبل أن يتم استئنافها.

الموقف أثار انتباه متابعي القرعة، سواء داخل القاعة أو عبر شاشات التلفاز، حيث ظهرت ردود أفعال الحاضرين وهم يحاولون كتب ضحكاتهم.

لاحقًا ظهرت ردود الأفعال بشكل فوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حتى أن البعض سخر من الأمر بشدة وطالب اتحاد أمريكا الجنوبية بتقديم ما هو أفضل في قرعة الأسبوع المقبل.

جدير بالذكر أن القرعة كانت قد أسفرت عن عدة مواجهات مثيرة، أبرزها سيكون بين هولندا وفرنسا في المجموعة الرابعة وبين إسبانيا وكرواتيا وإيطاليا في المجموعة الثانية، تعرف على كافة نتائج القرعة من هنا.