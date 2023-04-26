فيديو: فضيحة أخلاقية جديدة تهز أركان بايرن ميونخ.. لاعب خان زوجته مع حبيبة كريستيانو!

ما التفاصيل؟

يكاد لا يمرّ يوم واحد في بايرن ميونخ دون أن نسمع عن مصيبة أو فضيحة أو نتيجة كروية سيئة.

من إقالة المدرب السابق يوليان ناجلسمان رغم النتائج الإيجابية للفريق بعد أن تبيّن أن حبيبته تُسرّب أخبار وخطط غرف الملابس، وصولاً إلى الإقصاء من الكأس ودوري أبطال أوروبا والآن الفضيحة الأخلاقية الكبيرة التي تهز أركان النادي البافاري.

خيانة زوجية من العيار الثقيل وطرفي هذه الخيانة أسماء وازنة تهز العالم الكروي بأكمله.

كُثر تناقلوا الخبر مستغربين من وقاحة اللاعب، هل يُعقل أنه قام بذلك على مرأى ومسمع الجميع؟ كيف له أن يؤذي زوجته بهذه الطريقة ويخون ثقة مشجعيه الذين كانوا يتخذونه قدوة؟

في الفيديو أعلاه نتعرف على قصة الخيانة الجديدة التي ضربت بايرن ميونخ.