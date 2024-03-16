ماذا قال مارك هوبوس؟

ما زالت الأرجنتين تحتفل بتتويج راقصي التانجو بلقب كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، بعد الفوز على فرنسا في المباراة النهائية.

وشهدت مواجهة ميسي ومبابي إثارة كبرى، إذ امتدت إلى الأوقات الإضافية التي انتهت بالتعادل (3-3)، قبل أن يحسمها إيمليانو مارتينيز بركلات الترجيح (4-2).

وسخر مارك هوبوس المطرب الرئيسي في فرقة Blink 182 الأمريكية الشهيرة، من المنتخب الفرنسي، خلال حفل موسيقي بالأرجنتين.

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وقال هوبوس للجماهير الحاضرة: "بادئ ذي بدء، شكرا لكم. ثانيًا (فرنسا)، ليس أولا ، فرنسا الثانية"، ما قابله الحضور بهتاف عالٍ، تأييدًا لسخريته من منتخب الديوك.

ويستعد منتخب فرنسا لخوض نهائيات أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، بينما يكون ميسي ورفاقه على موعد مع كوبا أمريكا في الوقت نفسه.