فيديو | فرحة هيستيرية للمنتخب السعودي بعد إسقاط ميسي وزملائه
مفاجأة ممتعة ورائعة وحققها المنتخب السعودي من خلال الفوز على بطل بطولة كوبا أمريكا، الفريق الأرجنتيني الذي فشل في الصمود اليوم أمام الزعيم الآسيوي.
المنتخب السعودي عاد في اللقاء بعد التأخر، واستطاع أن يسجل هدفين في مرمى الحارس إيميليانو مارتينيز بعد أن سجل ليونيل ميسي هدف التقدم لفريقه بالشوط الأول.
عودة السعودية وتحقيق المكسب تعد من أبرز لقطات مونديال قطر 2022 حتى الآن، لأن الفريق الذي اعتبر البعض أنه سيخسر أمام ميسي وزملائه بكل تأكيد أسكت الجميع وانتصر.
حصريًا ـ احتفالات لاعبي الأخضر بالفوز أمام الأرجنتين من داخل مستودع الملابس 🇦🇷🇸🇦— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 22, 2022
يا لها من أجواء رائعة 🕺🤩
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وبالتالي رأينا فرحة تاريخية من عناصر الخضر في غرفة خلع الملابس بعد اللقاء، في مقطع الفيديو الذي نشره موقع "فيفا" الرسمي، حيث نشاهد لاعبي السعودية وهي في سعادة بالغة.
جدير بالذكر أن المواجهة القادمة لمنتخب السعودية ستكون ضد بولندا يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022.