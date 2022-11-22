فيديو | فرحة هيستيرية للمنتخب السعودي بعد إسقاط ميسي وزملائه

فرحة كبيرة بعد الفوز التاريخي ضد الأرجنتين

مفاجأة ممتعة ورائعة وحققها المنتخب السعودي من خلال الفوز على بطل بطولة كوبا أمريكا، الفريق الأرجنتيني الذي فشل في الصمود اليوم أمام الزعيم الآسيوي.

المنتخب السعودي عاد في اللقاء بعد التأخر، واستطاع أن يسجل هدفين في مرمى الحارس إيميليانو مارتينيز بعد أن سجل ليونيل ميسي هدف التقدم لفريقه بالشوط الأول.

عودة السعودية وتحقيق المكسب تعد من أبرز لقطات مونديال قطر 2022 حتى الآن، لأن الفريق الذي اعتبر البعض أنه سيخسر أمام ميسي وزملائه بكل تأكيد أسكت الجميع وانتصر.

حصريًا ـ احتفالات لاعبي الأخضر بالفوز أمام الأرجنتين من داخل مستودع الملابس 🇦🇷🇸🇦



يا لها من أجواء رائعة 🕺🤩



شاهد الفيديو كاملًا على +FIFA ⬇️ — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 22, 2022

وبالتالي رأينا فرحة تاريخية من عناصر الخضر في غرفة خلع الملابس بعد اللقاء، في مقطع الفيديو الذي نشره موقع "فيفا" الرسمي، حيث نشاهد لاعبي السعودية وهي في سعادة بالغة.

جدير بالذكر أن المواجهة القادمة لمنتخب السعودية ستكون ضد بولندا يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022.