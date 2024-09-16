عين على الحكم | لقطة مثيرة للجدل .. "فار" ينقذ النصر من كارثة محمد سيماكان أمام الشرطة

قرار تحكيمي أثار الجدل في مباراة النصر والشرطة..

شهدت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، أمام مستضيفه الشرطة العراقي، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.

النصر يحل ضيفًا على الشرطة - حاليًا -، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، للموسم الرياضي 2024-2025.

وفي الدقيقة 39.. احتسب الحكم العماني أحمد العلي، "ركلة جزاء" لمصلحة الشرطة؛ بعد ضربة من يد الفرنسي محمد سيماكان، مدافع نادي النصر، على وجه لاعب الفريق المنافس.

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وبعد مراجعة مساعديه في تقنية الفيديو "فار" للقطة، تراجع العلي عن قراره، واحتسب ركلة حرة فقط؛ باعتبار أن الخطأ ضد سيماكان، بدأ من خارج منطقة الـ18، قبل أن يسقط لاعب الفريق العراقي، داخلها.

ويُعاني النصر مع بداية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ حيث خسر نهائي كأس السوبر السعودي، قبل أن يكتفي بفوز وحيد مقابل تعادلين، في أول 3 جولات من مسابقة دوري روشن للمحترفين.