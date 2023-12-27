فيديو | غيرة؟ لقطة غريبة تجمع ساديو ماني مع شعر نجم الاتحاد

نجم النصر يتمتع بروح مرحة

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ازدحمت قمة الاتحاد والنصر التي أقيمت يوم أمس وانتهت لصالح الثاني 5-2 باللقطات الصعبة والعصبية، لكنها في نفس الوقت لم تخل من اللقطات الطريفة والغريبة.

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ساديو ماني مهاجم النصر وصاحب الهدفين الرابع والخامس كان بطل أبرز اللقطات الطريفة في المباراة، وقد جمعته مع شعر نجم الاتحاد زكريا هوساوي الذي غادر الملعب قبل نهاية اللقاء بقرار فني من المدرب مارسيلو جاياردو.

المهاجم السنغالي الذي لا يتمتع بشعر طويل ظهر في لقطة فيديو وهو يُداعب شعر هوساوي بطريقة غريبة خلال توقف اللعب لاحتساب خطأ من جنب الحكم.

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الإعلامي خالد الشنيف وضيفيه في برنامج "دورينا غير"، أحمد عطيف ومحمد الدعيع، علقوا على اللقطة الغريبة بالضحك والتأكيد على الروح المرحة المعتادة لماني وأنه ربما يغار من شعر هوساوي.

خسارة الاتحاد للمباراة جمدت رصيده عند 28 نقطة ليبقى سادسًا في جدول الترتيب وبفارق 22 نقطة عن الهلال في الصدارة، فيما تقدم النصر للنقطة الـ43 ليبقى بـ7 نقاط خلف المتصدر.

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