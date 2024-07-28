فيديو | غيرة أم خيانة؟ تصرف أنتونيلا مع ميسي يشعل الجدل!

ماذا حدث في المدرجات؟

خطف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأضواء في مباراة إنتر ميامي الأمريكي وبويبلا المكسيكي في بطولة كأس الدوريات، رغم تواجده في المدرجات.

وغاب ميسي بداعي إصابة الكاحل التي تعرض لها في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، إلا أن إنتر ميامي فاز بثنائية نظيفة في مشوار الدفاع عن لقبه.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لميسي أثناء تواجده في مدرجات ملعب "تشيس ستاديوم" لدعم زملائه، رفقة زوجته أنتونيلا.

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وبينما كانت النتيجة 1-0 لصالح ميامي في الشوط الأول، فتح ميسي هاتفه المحمول، فما كان من أنتونيلا إلا أن راقبته بـ"نظرة خاطفة"، أثارت الجدل بين كل من شاهد الفيديو، فمنهم من اعتبرها "مجرد غيرها"، وآخرون فتحوا باب "الشك بشأن خيانة محتملة".

وكان ميسي قد غاب الأسبوع الماضي عن مباراة "كل النجوم" بين نجوم الدوريين الأمريكي والمكسيكي، ولم يتم تحديد موعد عودته للفريق حتى الآن.