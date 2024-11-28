لا تُصدق كل ما يُتداول .. حقيقة الصورة المتداولة للمراحل الإقصائية في دوري أبطال أوروبا

أحدهم رسم مخططًا لمباريات دوري الأبطال القادمة، فهل هو مخطط صحيح؟

انتشرت صورة عبر منصات التواصل الاجتماعي تتوقع مسار مباريات دوري أبطال أوروا المتبقية، خاصة ضمن مرحلة الدور الإقصائي الأول الخاص بالفرق التي لن تتأهل مباشرة إلى دور الـ16 ومن ثم مواجهات ثمن النهائي.

النظام الجديد لدوري الأبطال يقضي بتأهل الفرق الـ8 الأولى في جدول ترتيب مرحلة الدوري، على أن تخوض الفرق من المركز الـ9 حتى الـ24 مرحلة تصفيات من مواجهة واحدة مباشرة ذهابًا وإيابًا، ومن ثم تتأهل الفرق الـ8 الفائزة بجانب الـ8 الأولى إلى دور الـ16.

الصورة المتداولة، الظاهرة أعلاه، توقعت مواجهة الفريق صاحب المركز التاسع نظيره صاحب المركز العاشر، وهكذا، ليتأهل الفائز لمواجهة فريق آخر من الـ8 الأوائل في دور الـ16، لكن ذلك المخطط بالكامل خاطئ تمامًا.

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هذا ببساطة لأن لا أحد يعلم بعد أطراف مباريات ملحق مرحلة الدوري، تلك التي ستجري بين الفريق أصحاب المراكز من الـ9 حتى الـ24، حيث أقر النظام الجديد، حسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، بأن كل فريق من الفرق من الـ9 حتى الـ16 سيواجه فريقًا من الفرق صاحبة المراكز من الـ17 حتى الـ24، وستجري قرعة خاصة بتلك المرحلة بعد نهاية جميع مباريات مرحلة الدوري، أي بعد 3 جولات من الآن.

ومن ثم كل فريق من تلك الفرق الـ8 المتأهلة عبر ملحق التصفيات سيواجه أحد متصدري جدول ترتيب مرحلة الدوري، على أن تُحسم المواجهات بالقرعة كذلك.

مثلًا، ريال مدريد صاحب المركز الـ24 سيواجه واحدًا من أندية أستون فيلا وسبورتينج لشبونة وبريست وليل وبايرن ميونخ وبنفيكا وميلان وأتلتيكو مدريد، ومن ثم حال فاز في المواجهة وتأهل إلى دور الـ16 سيلعب ضد فريق من ليفربول وإنتر وبرشلونة ودورتموند وأتالانتا وباير ليفركوزن وآرسنال وموناكو.