فيديو غريب! بشكتاش يستعين برونالدو ومانشستر لتقديم أبو بكر

المهاجم الكاميروني عاد لصفوف فريقه التركي

Shahid

أعلن بشكتاش التركي رسميًا عودة مهاجمه السابق فينسنت أبو بكر لصفوفه قادمًا من النصر السعودي، وقد نشر مقطع فيديو بدا غريبًا لتقديمه.

المهاجم الكاميروني وصل إلى إسطنبول مساء أمس وقد أعلن النصر عن رحيله رسميًا، وخضع اللاعب للفحوصات الطبية صباح اليوم ووقع عقود انضمامه لبشكتاش.

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ونشر النادي التركي مقطع فيديو لتقديم لاعبه العائد عبر تويتر أبرز تأثير الدومينو الذي أحدث تلك الصفقة، حيث بدأ الفيديو بتسليط الضوء على انتقال كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد إلى النصر ثم انتقال الهولندي فاوت فيخورست من بشكتاش إلى النادي الإنجليزي، وأخيرًا عودة أبو بكر للدوري التركي.

أبو بكر لعب مع النصر 39 مباراة في جميع البطولات سجل خلالها 13 هدفًا وصنع هدفين، وقد استخدم في مركزي الجناح والمهاجم المتقدم.

اللاعب انضم للفريق السعودي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع بشكتاش صيف 2021.

Shahid