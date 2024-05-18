فيديو | غرائب وطرائف .. مهاجم أبها يُهدر فرصة لا تصدق أمام الأهلي!

شاهد أغرب لقطة في دوري روشن حتى الآن

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في لقطة غريبة للغاية، أهدر حسن العلي مهاجم نادي أبها فرصة لا تُهدر خلال مباراة فريقه ضد الأهلي، باللقاء الذي يقام بالجولة 32 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وشهدت الدقيقة 20 من زمن المباراة، خطأ قاتل من جانب الحارس السنغالي إدوارد ميندي لاعب الأهلي، الذي فشل في الإمساك بالكرة، لتصل إلى حسن العلي الذي انفرد بالمرمى الخالي.

وبطريقة غريبة جدًا لم ينجح حسن العلي في تسديد الكرة في المرمى، لتمر بجوار القائم الأيسر لمرمى الأهلي وسط صدمة من جانب مهاجم أبها.

وكان فراس البريكان قد نجح في تسجيل هدف في الدقيقة الثامنة من زمن المباراة، بعد متابعة لتسديدة زميله رياض محرز، ليحولها إلى هدف.

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ويبحث أبها عن الفوز على الأهلي، في ظل سعيه للاستمرار في دوري روشن السعودي وعدم الهبوط، كما يُريد الراقي نقطة واحدة على الأقل لضمان التأهل لدوري أبطال آسيا للنخبة، بالإضافة المشاركة في كأس السوبر السعودي.

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