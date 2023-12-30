فيديو | عين على الحكم .. الهويش يواصل استفزاز النصراويين أمام التعاون!

محمد الهويش يواصل الأخطاء ضد النصر

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أثار محمد الهويش حكم مباراة النصر أمام التعاون الجدل، بعدما رفض احتساب ركلة جزاء لمصلحة العالمي، ليواصل مسلسل استفزاز جمهور الفريق الأصفر!

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الهويش احتسب ركلة جزاء مستحقة للتعاون في الدقيقة 11 من زمن المباراة، بعدما قام عبد الإله العمري بضرب جواو بيدرو مهاجم التعاون خلال تنافسهما في كرة هوائية، ليُهدرها أشرف مهديوي بعدما تصدى لها نواف العقيدي، ليُتابعها النجم المغربي ويتقدم لسكري القصيم.

ونفس الكرة تكررت في الدقيقة 25 ولكن هذه المرة لصالح النصر، بعدما قام مدافع التعاون بضرب البرتغالي أوتافيو داخل منطقة الجزاء، ولكن حكم المباراة لم يتحرك ساكنًا، ولم يحتسب ركلة جزاء للنصر.

وقامت جماهير النصر بمهاجمة الحكم محمد الهويش بقوة عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، حيث اتهمه البعض بتعمد ظلم العالمي، وتكرار سيناريو مباراة الاتفاق في الجولة الأولى ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وكان الإعلامي فلاح القحطاني قد هاجم الهويش قبل انطلاق المباراة، مُستعرضًا الأخطاء التحكيمية التي وقع فيها مع نادي النصر، في إشارة منه إلى أنه يتعمد هذه الأخطاء أمام العالمي.

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