فيديو | عودة زلاتان! ميلان يستعين بإبراهيموفيتش عقب فضيحة خماسية الديربي

الخسارة بخماسية في الديربي ضد إنتر تلقي بظلالها على تدريبات ميلان..

فوجئ نجوم نادي ميلان الإيطالي بزيارة من السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أسطورة النادي المعتزل مؤخرًا، وذلك خلال تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 41 عامًا، شوهد عند وصوله صباح الإثنين إلى موقف سيارات مركز تدريبات ميلان، حيث تم رصده وهو يراقب جلسة التدريب من خط التماس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

على الرغم من كونه شخصية مهمة ومؤثرة للغاية في ميلان خلال المواسم القليلة الماضية، إلا أن إبراهيموفيتش ليس حاليًا ضمن طاقم العمل الرسمي الخاص بالمدرب ستيفانو بيولي.

ومع ذلك، تم رصد السويدي وهو يتحدث مع بيولي ومساعده جياكومو موريلي أثناء عمليات الإحماء التي قام بها لاعبو "الروسونيري" قبل التدريبات.

ومن المرجح أن تكون زيارة إبراهيموفيتش لتشجيع وتحفيز لاعبي ميلان مواجهة نيوكاسل يوم الثلاثاء، خاصة بعد الخسارة التاريخية أمام إنتر يوم السبت بنتيجة 5-1 في "ديربي الغضب"، لحساب الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإيطالي لموسم 2023-2024.