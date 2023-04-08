فيديو عنصري على الحساب الرسمي .. الدوري الإيطالي في ورطة!

الفيديو تم حذفه لقتل الجدل مبكرًا لكن ذلك تسبب في المزيد من الجدل!

تسبب مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإيطالي في الكثير من الجدل بسبب احتواءه على تصرفات عنصرية من قبل جماهير سبيتسيا.

جاء هذا الفيديو بتاريخ 19 فبراير الماضي وهو يوم إقامة المباراة التي لُعبت على ملعب سبيتسيا وبقى على الحساب الرسمي للرابطة لأسابيع طويلة.

المقطع جاء فيه هتافات وأصوات عنصرية من قبل جماهير فريق سبيتسيا على اللاعب مويس كين، وطالبت الجماهير في حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعقابهم.

لكن رد الفعل على تلك الحملات كان محبطًا للغاية، فبدلًا من التحقيق في الأمر، تم حذف الفيديو فقط دون إصدار أي بيان يخصه.

جدير بالذكر أن تلك المباراة كانت قد انتهت بفوز يوفنتوس الذي يحتل حاليًا المركز السابع في الدوري الإيطالي بهدفين نظيفين.