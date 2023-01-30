فيديو | عندليب الملاعب يطرب النمور .. أغنية خاصة بعد تتويج الاتحاد بالسوبر

العميد توج بطلًا لأول مرة منذ عام 2018، وقتما حصد لقب كأس الملك

Shahid

لا يمكن أن يمر تتويج الاتحاد بطلًا لكأس السوبر السعودي مرور الكرام، ليس فقط لكونها بطولة جديدة تضاف لخزينة النادي الجداوي، إنما لأنها أيضًا اللقب الأول الذي يحصده الفريق منذ عام 2018.

بالأمس قاد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله العميد للتتويج بطلًا للسوبر بعد ثنائية أحرزها في شباك الفيحاء، في أول نسخة تقام بمشاركة أربعة فرق بدلًا من اثنين.

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وقام عندليب الملاعب صالح القرني بإطلاق أغنية خاصة لجماهير العميد، احتفالًا بهذا التتويج، جاء من ضمن كلماتها: "غالي غالي يا اتحادي .. أصفراني دوم عالي .. نمر عاشق للعلالي".

يذكر أن تتويج الاتحاد بالسوبر جاء بعدما عبر نصف النهائي على حساب النصر في حضور نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ فاز النمور بثلاثية مقابل هدف وحيد.

ويعد هذا اللقب هو الأول بعدما كان التتويج الأخير للاتحاد بالبطولة في عام 2018، وقتما حصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

Shahid