فيديو | علي البليهي يُفاجئ جورج جيسوس بتحية غريبة في الإمارات!

شاهد ما فعله البليهي مع جيسوس

حرص النجم علي البليهي مدافع نادي الهلال، على توجيه تحية خاصة وغريبة إلى مدربه البرتغالي جورج جيسوس، بعد وصول بعثة الفريق إلى الإمارات.

ووصلت بعثة الهلال إلى الإمارات، استعدادًا لمواجهة النصر في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، والمقرر لها مساء يوم الإثنين المقبل.

وانتشر فيديو عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، للنجم علي البليهي، وهو يقوم بتوجيه التحية العسكرية إلى جورج جيسوس.

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وضحك المدرب البرتغالي على طريقة أداء علي البليهي للتحية العسكرية أمامه، وسط ضحكات الحضور.

وتقام بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي خلال الفترة من 8 إلى 11 أبريل الجاري بالإمارات، بمشاركة الهلال والنصر والاتحاد والوحدة.