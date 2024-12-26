فيديو | "رفض المغادرة قبل تلبية طلبه!" .. لفتة رائعة من علي البليهي مع مشجع كويتي

اللاعب يلفت الأنظار دائمًا سواء داخل الملعب أو خارجه..

وسط كل الانتقادات التي يتعرض لها، بسبب أخطائه داخل المستطيل الأخضر؛ قام علي البليهي، قلب دفاع منتخب السعودية الأول لكرة القدم ونادي الهلال، بـ"لفتة رائعة" مع مشجع كويتي شاب.

البليهي يشارك حاليًا مع المنتخب السعودي، في بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، التي تستضيفها دولة الكويت في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025.

وأثناء استعداده للمغادرة بحافلة الأخضر السعودي، بعد الفوز على اليمن (3-2)، مساء أمس الأربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات بـ"خليجي 26"؛ شاهد البليهي مشجع كويتي شاب يرفع لافتة، يُطالبه فيها بالحصول على قميصه.

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ومن ناحيته وحسب ما أظهرته شبكة قنوات "إس إس سي"؛ رفض المدافع السعودي دخول الحافلة ومغادرة المكان، بدون تلبية طلب هذا المشجع الكويتي.

وبالفعل.. قام علي البليهي بإيصال قميصه إلى المشجع الكويتي الشاب، الذي أعرب عن سعادته وإعجابه الكبير بالمدافع السعودي المخضرم.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره العراقي، مساء يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية، ببطولة كأس الخليج "الكويت 2024".

جدير بالذكر أن البحرين تتصدر المجموعة الثانية في "خليجي 26"، برصيد 6 نقاط من انتصارين؛ بينما يحتل المنتخب السعودي "الوصافة" بـ3 نقاط، متقدمًا على العراق "الثالث" بفارق الأهداف؛ في الوقت الذي يقبع فيه اليمن في "قاع الترتيب"، بدون أي نقطة.