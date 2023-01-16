فيديو | على طريقة ميسي أمام هولندا .. أجويرو يحتفل في دوري بيكيه الخاص!

سيرخيو أجويرو عاد للمباريات والاحتفالات.

شارك النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو في مباراة ضمن لقاءات دوري الملوك الخاص بالنجم الإسباني جيرارد بيكيه والذي يقام بقواعد خاصة للغاية.

جاء هذا في لقاء أقيم صباح الإثنين لعبه أجويرو كضيف على إحدى فرق البطولة التي مر منها ثلاث جولات حتى الآن.

المثير في الأمر أن أجويرو كان قد اعتزل كرة القدم بعد مشاكل في القلب، مما دفعه لإنهاء تعاقده مع برشلونة بشكل أبكر مما كان متوقعًا.

وسجل أجويرو هدفًا في المباراة التي شارك فيها، وقام فورًا بالاحتفال على طريقة مواطنه ليونيل ميسي، كما فعلها لاعب باريس سان جيرمان ضد هولندا في ربع نهائي كأس العالم.

جدير بالذكر أن احتفال ميسي وقتها كان قد أثار الكثير من الجدل في ظل مباراة قوية للغاية انتهت بركلات الترجيح.