فيديو | على طريقة كريستيانو رونالدو .. نجل مارسيلو "إنزو ألفيش" يحتفل بتخرجه!

تأثير كريستيانو رونالدو يمتد إلى الأجيال القادمة.

يبدو أن تأثير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لا يزال واضحًا على الأجيال القادمة بالرغم من انتقاله إلى النصر السعودي قبل أشهر.

جاء هذا في حفل تخرج نجل البرازيلي مارسيلو صديق رونالدو الكبير في صفوف ريال مدريد، والذي نشر إنزو ألفيش بنفسه صورًا منه.

ظهر إنزو ألفيش وهو يتم تكريمه على المسرح بعد التخرج وهو يحتفل بطريقة النجم البرتغالي الشهيرة "SIU" والتي اعتاد الاحتفال بها مع والده.

ألفيش يلعب لصفوف فرق الشباب في ريال مدريد، ولعب أيضًا لمنتخبات إسبانيا تحت 15 سنة، كما ينشط في كرة السلة كما هو الحال في كرة القدم.

جدير بالذكر أن مارسيلو كان قد رحل عن صفوف ريال مدريد في نهاية الموسم الماضي ولعب بعد ذلك لأولمبياكوس اليوناني وفلومينينزي البرازيلي.