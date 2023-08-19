فيديو | على طريقة "الرابع سجله أوريجي" .. حمد الله يحرز هدفًا تاريخيًا للاتحاد!

النجم المغربي يُسجل هدفًا غريبًا

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سجل النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله هدفًا لفريقه الاتحاد في مرمى الطائي، باللقاء الذي يجمع بينهما بالجولة الثانية ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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الشوط الأول انتهى بين الفريقين بالتعادل السلبي، وسط محاولات هجومية من جانب لاعبي الاتحاد، شهدت تألقًا من جانب جماهير نادي الهلال.

هدف حمد الله جاء بالدقيقة 54 من زمن المباراة بطريقة غريبة جدًا، وسط ذهول من جانب لاعبي الطائي، حيث حصل العميد على ركلة ركنية، لعبها إيجور كورونادو بسرعة ليسددها المهاجم المغربي في المرمى.

وظل لاعبو الطائي يُشاهدون الهدف دون أي تحرك، وبعدها أبدى الجميع ذهوله من هدف حمد الله بطريقة غريبة جدًا.

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هدف حمد الله هو نسخة من الهدف الذي سجله المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي لاعب نادي ليفربول الإنجليزي السابق، في مرمى برشلونة الإسباني ببطولة دوري أبطال أوروبا، والمعروف جماهيريًا بـ"الرابع سجله أوريجي".

أوريجي سجل الهدف الرابع الذي كان قاد ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، ليفوز به الفريق الإنجليزي على برشلونة بنتيجة 4-3 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

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